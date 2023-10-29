В Коми пожар на пустом резервуаре перекинулся на цистерну с нефтью

Фото: iStock/OlgaMiltsova
Министр природных ресурсов и охраны окружающей среды региона Екатерина Киселевич сообщила, что возгорание на неэксплуатируемом нефтяном резервуаре в Коми перекинулось на соседний резервуар, где есть нефть. Об этом Киселевич написала в своем телеграм-канале.
Напомним, один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми. ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ. Возбуждено дело о нарушении правил безопасности.
Читайте также:
В Коми в пожаре на нефтерезервуаре погиб человек
Известного барда Наиля Шайдуллина ограбили с помощью мобильного приложения
Больница в Газе, где укрываются 12 тысяч человек, подверглась обстрелу
Екатерина Коршунова