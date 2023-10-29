В Коми в пожаре на нефтерезервуаре погиб человек

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Один человек погиб, ещё один пострадал во время возгорания на нефтерезервуаре в Коми.
РЕН ТВ сообщает, что ЧП случилось на объекте в районе поселка Возей в Усинске. Возгорание вспыхнуло во время проведения огневых работ.
Другие подробности пока уточняются.
Ранее сообщалось, что балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма. Скончались два человека и один травмировался. Обрушение общего балкона случилось вечером в субботу.
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«По предварительным данным, один человек погиб, один пострадал», - сообщил собеседник.
Ранее сообщалось, что балкон обрушился на 6 этаже в многоквартирном доме в городе Щелкино на северо-востоке Крыма. Скончались два человека и один травмировался. Обрушение общего балкона случилось вечером в субботу.
«Погибли находящиеся там 44-летняя женщина и 55-летний мужчина. Еще одна женщина успела зацепиться при падении за арматуру, получила травмы и находится в настоящее время в больнице», - сообщили в СУСК, пишет РИА Новости.Читайте также:
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Мария Фирсова