В Коммунарке горит детская больница

Фото: Фотобанк Московской области
Возгорание произошло на втором этаже отделения детской больницы
В подмосковной Коммунарке горит здание детской больницы, сообщает Telegram канал SHOT.
По информации СМИ, возгорание произошло на втором этаже учреждения.
На место происшествия едут экстренные службы, пациентов и персонал эвакуируют.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае задержали автобус с сотней плюшевых чебурашек.
По информации СМИ, возгорание произошло на втором этаже учреждения.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на федеральной трассе «Кавказ» в Ставропольском крае задержали автобус с сотней плюшевых чебурашек.
Евгения Парфентьева