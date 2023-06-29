В коммуне под Парижем ввели комендантский час, опасаясь новых беспорядков

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«В связи с насилием, имевшим место прошлой ночью, а также с риском новых нарушений общественного порядка администрация Кламара издает приказ об установлении комендантского часа с 21:00 до 6:00 с четверга, 29 июня, до понедельника, 3 июля», — говорится в публикации.
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