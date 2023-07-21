В Комсомольске-на-Амуре собутыльник няни выбросил из окна ребёнка

Фото: istockphoto/Marina Gordejeva
В Комсомольске-на-Амуре мужчина, которого раздражал детский плач, выбросил с третьего этажа полуторагодовалую девочку.
Telegram-канал Amur Mash пишет, что ребёнок находился с 47-летней няней. Её наняла по объявлению мама девочки, которая работает в банке и не может сидеть с ребёнком.
Женщина вместе с полуторогодовалой воспитанницей ушла к 37-летнему соседу. Они решили устроить застолье.
Девочка заплакала, тогда мужчина схватил её и выбросил с балкона. Ребёнку вызвали скорую прохожие. Девочку с сотрясением и ушибами госпитализировали. При этом няня заметила пропажу ребёнка, когда начала собираться домой.
Женщина ранее работала в детском саду нянечкой. А её собутыльник уже выкидывал из окна кошек и собак, но няня заявляет, что он «не жестокий».
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.
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Женщина вместе с полуторогодовалой воспитанницей ушла к 37-летнему соседу. Они решили устроить застолье.
Женщина ранее работала в детском саду нянечкой. А её собутыльник уже выкидывал из окна кошек и собак, но няня заявляет, что он «не жестокий».
Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство малолетнего.
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Мария Фирсова