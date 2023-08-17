В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и 1 млн рублей

Власти Ростовской области опровергли информацию о диверсии на водоводе в городе Зерноград, которую ранее распространила мэр этого населенного пункта Ирина Полищук. Замминистра региональной политики региона Сергей Тюрин заявил, что на участке между двумя насосными станциями произошел прорыв трубы, однако подача воды в город при этом не прекращалась, а сейчас коммунальная авария уже устранена.