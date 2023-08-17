В Комсомольске-на-Амуре у участника СВО украли боевые награды и 1 млн рублей

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В Комсомольске-на-Амуре у местного жителя украли награды за участие в СВО и 1 млн рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.
В публикации говорится, что потерпевший обратился в полицию с заявлением о пропаже четырех боевых наград, 1 млн рублей и другого личного имущества.
Дознаватель решил отказать в в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), однако прокурор не согласился с таким решением и признал совершенные действия незаконными.
В настоящее время возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража в особо крупном размере). Прокуратура Комсомольска-на-Амуре контролирует расследование данного уголовного дела.
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Дознаватель решил отказать в в возбуждении уголовного дела в связи с отсутствием события преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ (Кража), однако прокурор не согласился с таким решением и признал совершенные действия незаконными.
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Диана Аванесян