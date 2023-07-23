В Конго военный застрелил 13 человек на похоронах своего ребенка

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По меньшей мере 13 человек, включая девять детей, были убиты, когда в восточной части Демократической Республики Конго военный открыл огонь по людям, собравшимся в субботу вечером, чтобы оплакать его умершего ребенка.
Об этом корреспонденту агентства Reuters рассказал местный чиновник. Стрельба произошла в деревне Ньякова на берегу озера Альберт в восточной провинции Конго Итури.
По его словам, поисковые группы разыскивают солдата военно-морского флота Конго, и начато расследование инцидента. Староста деревни Оскар Барака Мугува заявил, что всего в результате стрельбы погибли 13 человек, в том числе девять детей. Непонятно, что заставило солдата начать расправу над безоружными людьми. По словам Мугувы, солдат беспокоился, что его ребенка могут похоронить без него.
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«Солдат открыл огонь по всем, кто его окружал. Десяток человек погибли», — сообщил по телефону представитель армии Итури Жюль Нгонго.
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Александр Бойцов