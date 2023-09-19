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В Конгрессе США удивились неспособности военных найти пропавший истребитель F-35

19 сентября 2023, 00:29
Фото: iStock/VanderWolf-Images

Фото: iStock/VanderWolf-Images

Американские военные по-прежнему не знают, где может находиться пропавший накануне в Южной Каролине новейший истребитель-«невидимка» F-35B, написала в соцсети X член Конгресса США Нэнси Мейс после встречи с представителями Корпуса морской пехоты.
Конгрессвумен заметила, что прошедшая встреча оказалась одной из самых коротких в её жизни, поскольку никто так и не смог дать Мейс ответа на то, где сейчас может находиться F-35B Lightning II стоимостью $80 млн.

«Никто не знает, находится ли F-35 в воздухе или под водой», — написала Нэнси Мейс (цитата по РИА Новости).


Напомним, что о пропаже новейшего американского истребителя стало известно накануне, после того, как об этом сообщил аккаунт объединенной базы ВВС Чарльстон. Как стало известно со слов представителей Корпуса морской пехоты США, авария произошла с самолётом, принадлежавшим 501-й учебной эскадрилье истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот сумел катапультироваться и был доставлен в больницу в стабильном состоянии.

По словам военных, поиски F-35B в настоящее время сосредоточены вокруг озёр Марион и Моултри в центральной части Южной Каролины.

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#конгресс сша
#военные
#самолёты
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Гладков: Над Белгородской областью сбиты три воздушные цели
19 сентября 2023, 00:13

Фото: сайт Кремля

Российские системы противовоздушной обороны сбили в Шебекинском городском округе Белгородской области три воздушные цели. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.
«По предварительным данным, пострадавших нет. Есть повреждение линии электропередачи. Аварийные службы в ближайшее время приступят к устранению последствий», — написал он.

Удары по приграничным регионам РФ (включая в том числе и Белгородскую область) стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#вячеслав гладков
#белгород
#бпла
#пво
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МЧС: в Псковской области ликвидировали крупный пожар
18 сентября 2023, 21:14

Фото: iStock/Distortion Media

В Псковской области произошёл пожар на предприятии по производству металлоконструкций. Об этом сообщает пресс-служба МЧС России.
По предварительным данным, в здании предприятия могут находиться порядка 200 баллонов с пропаном.

Огонь охватил 900 квадратных метров. На месте происшествия работают 50 пожарных и 16 единиц техники. 

Уточняется, что пожар удалось локализовать в 20:29. В настоящее время проводятся работы по выяснению причин возгорания.

Ранее сообщалось, что в Санкт-Петербурге вспыхнул крупный пожар в одном из торговых центров. Огонь охватил площадь в 1000 квадратных метров. К тушению были привлечены 62 человека и 18 единиц техники. 

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#пожар
#предприятие
#металл
#мчс
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В Петербурге 6-летняя девочка госпитализирована с ножевым ранением
18 сентября 2023, 20:41

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Санкт-Петербурге шестилетняя девочка попала в больницу с ножевым ранением в живот. Об этом сообщает Telegram-канал «78».
Согласно сообщению, в понедельник, 18 сентября в Гатчинскую клиническую межрайонную больницу Санкт-Петербурга доставлен ребенок шести лет. Врачи при осмотре выявили у девочки ножевое ранение в живот.

Информации о состоянии ребенка пока нет. Полиция разбирается в обстоятельствах происшествия.

Ранее также сообщалось, что в Барнауле Алтайского края женщина убила своих сыновей трехлетнего и восьмимесячного возрастов, а после совершила самоубийство.

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#происшествия
#ранение
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На юго-западе Москвы произошло массовое ДТП, движение в сторону области затруднено
18 сентября 2023, 18:56

Фото: iStock/Anton Novikov

На юго-западе Москвы на улице Поляны столкнулись сразу шесть автомобилей, есть пострадавшие. Об этом сообщает столичный дептранс.
«На ул. Поляны в районе д. 3 столкнулось несколько автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются», - говорится в сообщении ведомства.
 
Также уточняется, что по улице Поляны затруднено движение в сторону области. перекрыто две полосы из трёх. Водителей призвали выбирать пути объезда. На месте аварии работают сотрудники ДПС.

16 сентября стало известно, что сотрудница полиции предварительно сбила женщину, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу на юго-востоке Москвы

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#дтп
#дпс
#сотрудники
#информация
#госавтоинспекция
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Житель Подмосковья изрезал стамеской посетителя храма
SHOT: Посетитель храма напал на прихожанина в Мытищах
18 сентября 2023, 18:45

Фото: iStock/dimid_86

Неадекватный мужчина во время службы в подмосковном храме изрезал прихожанина. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По информации портала, инцидент произошел во время воскресной службы в одном из храмов в Мытищах.
 
В церковь зашел мужчина, который вел себя странно: шатался и что-то говорил полушепотом. Прихожанин храма поинтересовался, не нужна ли мужчине помощь, на что последний отреагировал неадекватно и набросился на прихожанина, ранив его стамеской, которую достал из кармана. Пострадавшего госпитализировали. 
 
По данному факту проводится проверка. Правоохранители задержали подозреваемого. 

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#мужчина
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Два козла устроили драку на капоте автомобиля в Южном Бутово (видео)
В Москве козлы начали бодаться прямо на капоте автомобиля
18 сентября 2023, 18:18

Фото: istockphoto/michelangeloop

В столичном районе Южное Бутово два козла устроили побоище прямо на капоте припаркованного автомобиля Volkswagen Passat CC. Об этом рассказали очевидцы в телеграм-канале «Москва на дорогах» и приложили видео поединка животных.
Судя по кадрам, один козел запрыгнул на капот, а затем активно препятствовал попыткам товарища забраться туда же. Какое-то время бородатые агрессоры бодались, потом победитель, так и не позволивший собрату влезть на машину, пробежался по крыше иномарки. Затем он спрыгнул и оба козла убежали по своим делам. О том, какой ущерб нанесен автомобилю и обратился ли хозяин Volkswagen в полицию, не сообщается.

Местные жители рассказали, что недавно козы повредили антигравийную пленку на другом автомобиле. Ее замена обошлась хозяину в 20 тысяч рублей. Случалось животным и раньше портить чужое имущество, так как они гуляют сами по себе, без присмотра. Жители Южного Бутова собираются писать коллективную жалобу на их хозяина, чтобы он ответил за своих козлов.






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#козы
#жители
#ущерб
#автомобиль
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Житель Калининграда делал закладки во время прогулки с ребенком
18 сентября 2023, 18:02

Фото: istockphoto/Roman Didkivskyi

В Калининграде полицейские задержали местного жителя. Его обвиняют в сбыте наркотических веществ во время прогулки с сожительницей и ее грудным ребенком.
Во время патрулирования улиц правоохранители обратили внимание на молодую пару, прогуливавшуюся с ребенком. Оба взрослых почему-то заметно нервничали. Когда правоохранители решили подойти к ним, женщина на глазах постовых уронила на землю шприц. А ее партнер засунул под днище рядом стоящей машины пакет, в котором позже были обнаружены 96 пакетиков с «солью», сообщает пресс-служба УМВД по Калининградской области.

В результате неуклюжих закладчиков задержали, ребенок был  временно помещен в больницу. В отношении его матери был составлен административный протокол. Как сумели выяснить полицейские, она не принимала участия в процессе реализации запрещенных веществ. А вот мужчина стал фигурантом уголовного дела по статье о распространении наркотиков.

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#ребёнок
#женщина
#полицейские
#мужчина
#машины
#служба
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В Подмосковье задержан военный, сбежавший из госпиталя после ранения
18 сентября 2023, 17:38

Фото: iStock/BrianAJackson

В Подольске полиция задержала военного, который сбежал из госпиталя после того, как прошел лечение после ранения, полученного в зоне СВО. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Согласно сообщению, 44-летний мужчина служил старшиной роты в Запорожской области. В марте он был тяжело ранен и отправлен в столичный госпиталь Бурденко для прохождения лечения и последующей реабилитации. После выписки он должен был вернуться в свою часть для дальнейшего прохождения службы.

Однако военный решил остаться в Московской области, где и провел все лето. Однако мужчина недавно привлек внимание полиции и был задержан. В совершении преступления он сразу признался. Сейчас в еле разбирается военная комендатура.

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#мать
#мужчина
#госпиталь
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У 17-летней россиянки остановилось сердце на борту самолета
На борту самолета Казань-Анталья скончалась 17-летняя россиянка
18 сентября 2023, 15:06

Фото: iStock/undefined undefined

17-летняя девушка умерла на борту самолёта по пути на отдых в Турцию. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
Девушка находилась на борту совместно с бабушкой и мамой. Из Казани в Анталью рейс выполняла турецкая авиакомпания AnadoluJet. В какой-то момент, девушка плохо себя почувствовала, после чего потеряла сознание.  

Находившиеся на борту медики, пытались оказать несовершеннолетней первую помощь. Экипаж самолета принял решение об экстренной посадки самолета в аэропорту Уральска в Казахстане. Спасти девушку не удалось. Прибывшие в аэропорт сотрудники скорой помощи констатировали смерть подростка. Причины, по которым девушка скончалась, устанавливаются.  

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