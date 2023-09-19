В Конгрессе США удивились неспособности военных найти пропавший истребитель F-35

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Американские военные по-прежнему не знают, где может находиться пропавший накануне в Южной Каролине новейший истребитель-«невидимка» F-35B, написала в соцсети X член Конгресса США Нэнси Мейс после встречи с представителями Корпуса морской пехоты.
Конгрессвумен заметила, что прошедшая встреча оказалась одной из самых коротких в её жизни, поскольку никто так и не смог дать Мейс ответа на то, где сейчас может находиться F-35B Lightning II стоимостью $80 млн.
Напомним, что о пропаже новейшего американского истребителя стало известно накануне, после того, как об этом сообщил аккаунт объединенной базы ВВС Чарльстон. Как стало известно со слов представителей Корпуса морской пехоты США, авария произошла с самолётом, принадлежавшим 501-й учебной эскадрилье истребителей 2-го авиакрыла морской пехоты. Пилот сумел катапультироваться и был доставлен в больницу в стабильном состоянии.
По словам военных, поиски F-35B в настоящее время сосредоточены вокруг озёр Марион и Моултри в центральной части Южной Каролины.
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«Никто не знает, находится ли F-35 в воздухе или под водой», — написала Нэнси Мейс (цитата по РИА Новости).
По словам военных, поиски F-35B в настоящее время сосредоточены вокруг озёр Марион и Моултри в центральной части Южной Каролины.
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Артем Путинцев