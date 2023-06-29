Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ В контактном зоопарке Пермского края зарезали свинью

В контактном зоопарке Пермского края зарезали свинью

29 июня 2023, 13:16

Фото: iStock.com/undefined undefined

В Чайковском Пермского края в контактном зоопарке зарезали свинью

В контактном зоопарке города Чайковский Пермского края была зарезана свинья. О том, что местные жители слышали крик животного пишет паблик «Подслушано Чайковский».

В материале зоопарк назвали «скотобойней», говоря о том, что это не первый подобный инцидент. Также автор поста упомянул, что животное зарезали на глазах у посетителей, среди которых были и дети. Кроме того, гибель свиньи было видно даже из окон соседних домов. Животное насколько истошно кричало, что звук распространился на весь микрорайон.

Читайте также:


В Кузбассе женщина зарезала четырёх человек, у которых гостила;

Пенсионерка из Петербурга с украинскими националистическими лозунгами пыталась поджечь «Сбер»;

В Подмосковье полицейский скончался в результате перестрелки.
#Пермский край
Читайте нас в
ФСБ предотвратила теракт на объекте энергетики Сахалина
05 июля 2023, 10:00

Фото: iStock/irene_rebrova

Сотрудники ФСБ предотвратили теракт на объекте энергетики Сахалина, задержан сторонник украинских националистов.
Причастным к противоправным действиям оказался гражданин РФ, который является сторонником украинского неонацизма, пишет ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ России.

При проведении обысков в домовладении россиянина, были обнаружены элементы для создания самодельного взрывного устройства и инструкции по сбору СВУ. Также были обнаружены зажигательные устройства и террористический и экстремистский контент. Мужчина вел переписку с представителем одной из террористических украинских организаций. 

Читайте также: 

ФСБ задержала частного детектива из Крыма за госизмену

В аэропорту Екатеринбурга задержан россиянин по обвинению в госизмене

СБУ заявила о задержании агента ФСБ на Украине

#ФСБ
#теракт
#энергосистема
#Сахалин
Читайте нас в
В Санкт-Петербурге задержали насильника, которого разыскивал Интерпол
05 июля 2023, 09:55

iStock/BrianAJackson

Гражданина Хорватии, который находился в международном розыске за изнасилование, задержали в Санкт-Петербурге
РЕН ТВ пишет, что хорвата задержали 4 июля у дома на Вознесенском проспекте. Интерпол разыскивал его за изнасилование несовершеннолетней. Мужчина заключен под стражу.
 
Гражданин Хорватии приехал в Россию в 2020 году искать работу. Он состоит на миграционном учете.

Читайте также:

Задержан мигрант, убивший девушку в Самаре во время покупки авто

В Тюмени задержан россиянин, склонявший военнослужащих к переходу на сторону ВСУ

Задержан мужчина, взявший заложников на западе Москвы
#Санкт-Петербург
#Интерпол
#хорват
Читайте нас в
В Крыму замначальника УФСИН и начальник СИЗО задержаны за взятки
05 июля 2023, 09:48

Фото: iStock/BrianAJackson

Первый заместитель начальника крымского управления ФСИН и начальник СИЗО в Симферополе задержаны по подозрению в получении крупных взяток.
В отношении должностных лиц возбуждено уголовное дело, пишет РИА Новости Крым со ссылкой на ГСУ СК РФ по Крыму и Севастополю.

Сообщается, что в результате преступного сговора руководители ведомств получали денежные средства за покровительство и провоз бандеролей без необходимого досмотра. Преступную деятельность выявила и пресекла ФСБ. 

Читайте также: 

В Ростове-на-Дону прокурора арестовали по подозрению во взятке

Против замначальника налоговой в Москве возбудили дело о миллионной взятке

В Москве следователь получил рекордную взятку
#взятка
#СК РФ
#Крым
#УФСИН
Читайте нас в
Shot: в Тюменской области уничтожен предполагаемый террорист
05 июля 2023, 09:48

istockphoto/sqback

Мужчина приехал к нефтегазовому распределительному узлу со взрывчаткой
Shot пишет, что во время задержания мужчина открыл стрельбу по оперативникам.
 
ЧП случилось в лесу рядом с деревней Кукушки Исетского района. Неизвестный поздно вечером приехал к нефтегазовому распределительному узлу. Оперативники пытались задержать мужчину, но он начал отстреливаться из пистолета. Его убили ответным огнём.
 
При себе у мужчины были обнаружены самодельное взрывное устройство и пистолет Макарова калибра 9 мм с боекомплектом. Предположительно, мужчина планировал устроить взрыв на стратегическом объекте.
 
В данный момент выясняется личность мужчины и устанавливаются его возможные связи с иностранными кураторами.

Читайте также:

Приезжего из Средней Азии осудили в Подмосковье за призывы к терроризму

В тюрьме умер террорист Канчинский

Неизвестный представился Лепсом и пообещал устроить теракт
#Тюменская область
#террорист
#терроризм
Читайте нас в
Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов составили более 88 млн рублей
05 июля 2023, 09:40

Фото: istockphoto / georgemuresan

Инспекторы Главного управления содержания территорий совместно с представителями министерства экологии региона регулярно проводят рейдовые мероприятия для пресечения незаконной перевозки и последующего сброса ОССиГ в неразрешенных местах.

С наступлением устойчивой теплой погоды активизировались недобросовестные перевозчики строительных отходов, сообщает «Радио 1» пресс-служба Главного управления содержания территорий.

Перевозить отходы ОССиГ можно только после получения специализированного талона. Получить разрешающий талон можно на сайте. Заниматься переработкой ОССиГ имеют возможность только специализированные организации.

«Законность перевозки фиксируют камеры дорожной сети и распознают автомобили, которые не имеют специального талона. С начала года уже вынесено 2.377 постановлений на сумму более 88 миллионов рублей. Количество нарушителей и суммы штрафов сезонные: в январе было только 6 постановлений на общую сумму 406 тысяч, а в июне уже зафиксировали более 1 тысячи нарушителей и пополнить бюджет им придется практически на 37 миллионов рублей», — сообщила руководитель Главного управления содержания территорий в ранге министра Светлана Аипова.

Штрафы за незаконную перевозку строительных отходов для физических лиц могут достигать 70 тыс рублей, для юридических — 200 тыс рублей с возможностью конфискации транспорта.

Читайте также:

Главное управление содержания территорий сообщило, какими способами можно оставить обращение по вопросам содержания общественных пространств.

Воробьёв поручил усилить контроль за уборкой подмосковных дорог от мусора.

Инспекторы ГУСТ продолжают проверки пляжей и мест отдыха у воды в Подмосковье.
#ГУСТ
#строительные отходы
#ОССиГ
#Светлана Аипова
Читайте нас в
В Москве массово отменили и задержали рейсы
05 июля 2023, 09:39

iStock/Ralf Geithe

По данным «Яндекс.Расписания», в столичных аэропортах 5 июля отменили и задержали 22 рейса
В 3 столичных аэропортах в среду, 5 июля, отменили и задержали 22 рейса, пишет «Лента. Ру».

Во Внуково перенесены вылеты 4 бортов, 4 авиарейса отменены. В Домодедово задержаны 11 рейсов, в Шереметьево — 3.
 
Причина массового изменения времени вылета самолетов в столичных аэропортах неизвестна.

Читайте также:

Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Хабаровском крае

Первый после перерыва самолет вылетел из Москвы на Кубу

В аэропорту Пулково загорелся самолет, летевший в Арабские Эмираты
#самолет
#аэропорт
#Москва
Читайте нас в
В аэропорту Екатеринбурга задержан россиянин по обвинению в госизмене
05 июля 2023, 09:35

Фото: iStock/Chalabala

Гражданин РФ, обвиняемый в госизмене за финансовую поддержку ВСУ, был задержан при попытке пересечения границы в Екатеринбурге.
Россиянин направлял средства для покупки оборудования и техники ВСУ. Об этом сообщает телеграмм-канал 360tv.

По информации портала, мужчина пытался пересечь российскую границу в Екатеринбурге, но был задержан сотрудниками ФСБ по обвинению в госизмене. В настоящее время в отношении гражданина избрана мера пресечения в виде ареста. 

Читайте также: 

ФСБ задержала частного детектива из Крыма за госизмену

В Тюмени задержан россиянин, склонявший военнослужащих к переходу на сторону ВСУ

Мосгорсуд приговорил к 12 годам колонии профессора МФТИ Валерия Голубкина за госизмену

#госизмена
#задержание
#ФСБ
#Екатеринбург
Читайте нас в
Радиационный фон на Украине соответствует нормам
05 июля 2023, 09:26

Фото: iStock/alzay

Гидрометцентр сообщил, что радиационный фон на Украине соответствует нормам.
На официальном сайте гидрометцентра Украины размещена информация о том, что уровень радиации находится в норме и не превышает допустимых показателей. Об этом сообщает издание РИА Новости.

Накануне, киевские власти неоднократно говорили о возможном взрыве на Запорожской АЭС. ​Российская сторона называет подобные заявления провокацией и не исключает возможности подрыва ЗАЭС Украиной. 

Читайте также: 

Минздрав Украины опубликовал рекомендации на случай взрыва на ЗАЭС

Карчаа: Киев планирует атаковать ЗАЭС в ночь на 5 июля

На Украине обсудили план действий на случай подрыва ЗАЭС
#Украина
#ЗАЭС
#радиация
Читайте нас в
В Белоруссии скоропостижно скончался 46-летний министр транспорта Аврааменко
05 июля 2023, 09:17

iStock/SergeyPankratov

Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко умер на 47 году жизни
Министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Аврааменко скоропостижно скончался на 47 году жизни, пишет «БелТА».
 
После выпуска из Белорусской государственной политехнической академии Алексей Аврааменко работал в дорожно-строительном управлении и тресте. С 2006 года начал работу в правительстве. С 2013 году занял должность в Министерстве транспорта и коммуникаций. В 2019 году Аврааменко возглавил ведомство.

Читайте также:

Скончался 30-летний бодибилдер Джо Линднер

Умер бывший первый замначальника Генштаба ВС России Манилов

Умер 25-летний актер Дмитрий Кондрашов
 
#Беларусь
#Аврааменко
#Минтранс
#министр транспорта
Читайте нас в
Подмосковье ищет медработников