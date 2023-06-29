В контактном зоопарке Пермского края зарезали свинью

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В материале зоопарк назвали «скотобойней», говоря о том, что это не первый подобный инцидент. Также автор поста упомянул, что животное зарезали на глазах у посетителей, среди которых были и дети. Кроме того, гибель свиньи было видно даже из окон соседних домов. Животное насколько истошно кричало, что звук распространился на весь микрорайон.
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