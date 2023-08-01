В Копейске женщина подожгла военкомат

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В Копейске Челябинской области произошел пожар в здании городского военкомата, пишет издание URA.RU.
Поджог устроила 55-летняя женщина.
Возгорание началось с помещения медицинской комиссии. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Серьезных повреждений здания военкомата нет, комиссариат продолжает работать в прежнем режиме. В ГУ МВД по региону ситуацию не комментировали. В настоящее время, правоохранительные органы выясняют причины произошедшего, женщина задержана.
Ранее сообщалось, что бросившую у военкомата коктейль Молотова учительницу из Феодосии проверят на предмет вербовки украинскими спецслужбами.
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Возгорание началось с помещения медицинской комиссии. Пожар удалось оперативно ликвидировать. Серьезных повреждений здания военкомата нет, комиссариат продолжает работать в прежнем режиме. В ГУ МВД по региону ситуацию не комментировали. В настоящее время, правоохранительные органы выясняют причины произошедшего, женщина задержана.
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Анастасия Крестьянова