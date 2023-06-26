В Королёве устраняют последствия смертельного пожара

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«Лифты в доме отключены. Проводятся откачка воды из шахт, обследование лифтового оборудования. Коммунальные ресурсы подаются в полном объёме. В 2023 году в Госжилинспекцию Подмосковья обращений от жителей этого многоквартирного дома по вопросу работоспособности системы пожаротушения и дымоудаления не поступало», – сообщает ГАУ АИС «Подмосковье».
В качестве главной версии ЧП рассматривается поджог.
Ранее «Радио 1» сообщало, что губернатор Московской области Андрей Воробьёв поручил помочь семье погибшего спасателя.