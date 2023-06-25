В Королеве загорелась квартира в многоэтажном доме

Фото: Фотобанк Московской области
«В 21:13 поступил сигнал о пожаре в жилом доме по адресу Королев, улица Пионерская, дом 13, корпус 3, подъезд 3, квартира на 14 этаже в 25-ти этажном доме. К месту были оперативно направлены пожарно-спасательные подразделения. Эвакуировано десять человек», — сообщили экстренные службы.
Информация о погибшем ребенке, появившаяся ранее в СМИ, оказалась недостоверной.
Ранее «Радио 1» сообщало, что на севере Москвы взорвался автомобиль. Подробнее об этом читайте в нашем материале.