В Королёве пьяный отчим кинул нож в детей, ранив одного из них

Фото: iStock/maxim4e4ek
В Королёве мужчина, находившийся в алкогольном опьянении, кинул кухонный нож в детей своей сожительницы из-за того, что они сильно шумели, ранив семилетнего мальчика. Об этом сообщает прокуратура Московской области.
«Предварительно установлено, что сожитель матери малолетнего в ходе распития спиртных напитков, взял со стола кухонный нож и кинул в сторону детей, которые сильно шумели», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что ребенок 2016 года рождения был экстренно направлен в больницу с колото-резаным ранением. Ему оказана вся необходимая помощь. Сейчас жизни мальчика ничего не угрожает.
Читайте также:
Двухлетний ребенок утонул в бассейне во дворе своего дома
В Москве судят няню, ребенок которой выпал из окна и погиб
В Подмосковье мать пыталась спасти тонущую дочь, но утонула сама
Элина Позднякова