В Королёве спасатели достали из погреба упавшую женщину

Фото: Мособлпожспас
Работники Мособлпожспаса вызволили женщину, которая оступилась и упала в погреб на собственном приусадебном участке. Инцидент произошёл в СНТ «Стандарт» городского округа Королёв, сообщили в пресс-службе ведомства.
В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились соседи, услышавшие крики о помощи. Прибежав на зов, они обнаружили в погребе 55-летнюю женщину.
Прибыв на место вызова, спасатели решили использовать альпинистское снаряжение. Страхуемый коллегами сотрудник спустился в погреб и осмотрел пострадавшую. Оказалось, что при падении она сломала ногу.
Наложив шину на повреждённую конечность, специалист зафиксировал хозяйку участка в спасательной косынке, и работники дежурной смены подняли её на поверхность. После этого женщину передали врачам скорой помощи.
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Прибыв на место вызова, спасатели решили использовать альпинистское снаряжение. Страхуемый коллегами сотрудник спустился в погреб и осмотрел пострадавшую. Оказалось, что при падении она сломала ногу.
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Лора Луганская