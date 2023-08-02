В Коста-Рике крокодил съел игрока «Депортиво Рио Каньяс» Ортиса

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В Коста-Рике крокодил съел футболиста клуба «Депортиво Рио Каньяс» Хесуса Альберто Лопеса Ортиса.
The Sun пишет, что ЧП случилось на реке Каньяс в провинции Гуанакасте. Крокодил напал на 29-летнего спортсмена и молниеносно съел мужчину. Полицейские застрелили крокодила, чтобы вытащить тело Ортиса.
На похоронах футболиста присутствовали тысячи человек.
Ранее местные жители нашли труп крокодила в подмосковном лесу. Об этом сообщают в телеграм-канале «Подмосковье №1». Очевидцы предположили, что рептилию держали дома, а после смерти выбросили. Обстоятельства выясняются.
А мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на самке крокодиле, в рамках традиционного ритуала, который призван принести удачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
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На похоронах футболиста присутствовали тысячи человек.
А мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на самке крокодиле, в рамках традиционного ритуала, который призван принести удачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.
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Мария Фирсова