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В Коста-Рике крокодил съел игрока «Депортиво Рио Каньяс» Ортиса

02 августа 2023, 17:39

Фото: istockphoto/alan64

В Коста-Рике крокодил съел футболиста клуба «Депортиво Рио Каньяс» Хесуса Альберто Лопеса Ортиса.
The Sun пишет, что ЧП случилось на реке Каньяс в провинции Гуанакасте. Крокодил напал на 29-летнего спортсмена и молниеносно съел мужчину. Полицейские застрелили крокодила, чтобы вытащить тело Ортиса.

На похоронах футболиста присутствовали тысячи человек.


Ранее местные жители нашли труп крокодила в подмосковном лесу. Об этом сообщают в телеграм-канале «Подмосковье №1». Очевидцы предположили, что рептилию держали дома, а после смерти выбросили. Обстоятельства выясняются.

А мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула в штате Оахака Виктор Уго Соса женился на самке крокодиле, в рамках традиционного ритуала, который призван принести удачу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс.

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#футбол
#чп
#происшествие
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Мать челябинского маньяка хотела взять ребенка из детского дома
Подруга Валентины Ческидовой рассказала, что мать маньяка планировала взять ребенка из детдома
02 августа 2023, 18:30

Фото: iStock/Irina_Geo

Мать челябинского маньяка Валентина Ческидова хотела взять ребенка из детского дома, сообщает kp.ru.
Об этом СМИ рассказала подруга Ческидовой.  

«Однажды Валя мне заявила: «Я хочу взять себе девочку из детдома». Я обалдела, говорю ей: «Тебе же под 70 лет уже, зачем тебе дочь? Тебе внуки нужны. Пусть Володя женится, ребенка заведет», - прокомментировала ситуацию женщина.  

Подруга Ческидовой вспомнила, что мать маньяка рассказывала, как уже ездила в детский дом и присмотрела там девочку по имени Катеринка. Она, якобы, навещала ее и привозила ей гостинцы. Напомним, девушку, которую 14 лет держал в заложниках Ческидов зовут Екатерина.  

Собеседница СМИ добавила, что рассказы про Катеринку из детского дома начались в тот момент, когда пленница уже находилась в рабстве у маньяка.

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#челябинск
#маньяк
#детские дома
#ребёнок
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ФСБ на Кубани задержала мужчину за подготовку взрыва в Армавире
ФСБ задержала мужчину, которого подозревают в подготовке взрыва в Армавире
02 августа 2023, 18:20

Фото: iStock/JOHNGOMEZPIX

Сотрудники ФСБ на Кубани задержали мужчину по подозрению в подготовке подрыва здания правоохранительных структур в Армавире, сообщает «ТАСС».
«Мужчина планировал подорвать самодельное взрывное устройство на территoрии объекта прaвоохранительных структур в Армaвире», - прокомментировали ситуацию представители службы.  

На подозреваемого возбудили уголовное дело по статье «Приготовление к террористическому акту», сейчас следователи устанавливают дополнительные обстоятельства этого происшествия.  

В ФСБ уточнили, что задержанный собирал самодельное взрывное устройство у себя дома.  

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#фсб
#взрыв
#краснодарский край
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На Алтае пятилетняя девочка утонула в реке
Пятилетняя девочка утонула в реке во время отдыха с семьей на Алтае
02 августа 2023, 18:11

Фото: iStock/Nastco

На Алтае утонула пятилетняя девочка. Ее семья приехала отдохнуть из Новосибирска, сообщает «МК в Новосибирске».
Трагедия произошла на реке Катунь, неподалеку от турбазы «Виктория».  

По информации СМИ, звонок в правоохранительные органы поступил в ночь на 2 августа. Взволнованные родители рассказали, что их дочь самостоятельно покинула домик на турбазе, пока они спали, и ушла в неизвестном направлении.  

В поисках ребенка правоохранители прошли 200 метров вниз по реке, пока не обнаружили ее тело без признаков жизни.  

В смерти девочки будут разбираться следователи и судмедэксперты.

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#алтай
#река
#ребёнок
#смерть
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В Москве экстренно эвакуировали посетителей ТЦ Мега Белая Дача
02 августа 2023, 17:49

Фото: iStock/Fedorovekb

В Москве из торгового центра Мега Белая Дача были экстренно эвакуированы все посетители, а также персонал. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Из сообщения следует, что всех посетителей торгового центра попросили оперативно покинуть здание. При этом людям объяснили, что эвакуация связана с некими техническими неполадками. Однако на месте сейчас работают кинологи. Сам торговый центр остается закрытым.

 29 июля в торговом центре «Гагаринский» загорелся электросамокат на подземной парковке. Отмечается, что в здании сработала пожарная сигнализация. Посетителей торгового центра эвакуировали. Возгорание потушили. В результате происшествия пострадавших нет.

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#торговый центр
#эвакуация
#кинологи
#возгорание
#здание
#происшествия
#электросамокат
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Педофила из Анапы арестовали на два месяца
Анапского педофила заключили под стражу на два месяца
02 августа 2023, 17:16

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

Суд отправил 49-летнего Геннадия Измайлова из Воронежской области, который трогал маленьких детей в лагерях Анапы, в СИЗО на ближайшие два месяца, сообщает Telegram-канал SHOT.
Напомним, извращенец забрался в лагерь «Счастливое детство», где подверг пятерых школьниц в возрасте от 10 до 13 сексуальному насилию. Также стало известно, что преступник заходил и в комнаты к спящим маленьким мальчик, предварительно заперев вожатых на ключ. После он покинул «Счастливое детство» и наведался в другой детский лагерь, где его и взяли правоохранители.

На Измайлова возбудили уголовное дело по статьям «Развратные действия» и «Насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних». Ближайшие два месяца он будет ожидать суда в следственном изоляторе.

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#педофилия
#сизо
#суд
#уголовное дело
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Актера Панина* проверит прокуратура, после его интервью с Собчак
Виталий Бородин обратился в прокуратуру с просьбой проверить актера Панина*
02 августа 2023, 16:54

Фото: РИА Новости/Алексей Куденко

Глава ФПБК Виталий Бородин обратился в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить российского актера Алексея Панина*, сообщает Telegram-канал SHOT.
1 июля на YouTube-канале Ксении Собчак вышло интервью с российским актером Алексеем Паниным*, который сейчас проживает в Испании.  

В ролике актер восхищался атакой на Крымский мост, просил жителей России начать убивать первых лиц государства, а также открыто призывал всех к совершению терактов.  

Теперь проверкой антироссийских высказываний бывшей звезды российского шоу-бизнеса будет заниматься прокуратура.  

*Признан иноагентом на территории РФ.

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#иностранный агент
#ксения собчак
#прокуратура
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В США скончался ребенок, запертый в раскаленной на солнце машине на 8 часов
Запертый в раскаленной на солнце машине ребенок скончался в штате Нью-Йорк
02 августа 2023, 16:22

Фото: iStock/izzzy71

В американском штате Нью-Йорк скончался ребенок, которого заперли в раскаленной на солнце машине, сообщает CBS News.
Трагедия произошла 1 августа в городе Смиттаун на Лонг-Айленде.

По информации СМИ, бабушка 14-месячного ребенка отвозила его в садик, однако, забыла о девочке и поехала на работу. Ребенок остался заперт в автомобиле на восемь часов, под раскаленным летним солнцем.

Пенсионерка обнаружила ребенка только вечером, когда пошла забирать ее из детского сада и не нашла в группе. Приехавшие на вызов врачи смогли только констатировать смерть.

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#сша
#смерть
#ребёнок
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В Красноярском крае отец с двумя маленькими сыновьями утонули, катаясь на гидроцикле
02 августа 2023, 16:16

Фото: iStock/SergeyPankratov

Мужчина и двое его маленьких сыновей погибли во время катания на гидроцикле на реке Таловка в Красноярском крае. Об этом сообщает ГСУСК региона.
Сообщается, что гидроцикл опрокинулся, в результате чего семья погибла. По предварительной информации, отец со своими детьми катался на гидроцикле без спасательных жилетов.

По факту трагедии началась проверка.

Напомним, ранее сотрудница подмосковной полиции спасла тонувшего ребёнка. ЧП произошло у водоёма в деревне Негомож Коломенского городского округа. Дети пошли купаться без разрешения родителей. Одна из девочек решила научиться плавать, но начала тонуть. Несколько минут правоохранитель реанимировала пострадавшую, пока та не пришла в себя.

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#проверка
#дети
#семья
#чп
#обвинение
#отец
#сотрудники
#смерть
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СК предъявил обвинение рецидивисту из Дивногорска, который изнасиловал и убил подростка
СК: В Красноярском крае предъявили обвинение жителю Дивногорска, который надругался и убил подростка
02 августа 2023, 15:56

Фото: iStock/BrianAJackson

Жителю города Дивногорск Красноярского края предъявили обвинение в изнасиловании и убийстве 16-летней школьницы, сообщает Следственный комитет по региону.
Напомним, школьница из Дивногорска пропала вечером 22 июля, а 25 июля ее полуобнаженное тело с перерезанным горлом нашли в лесу рядом с трассой. Правоохранительные органы задержали по подозрению в убийстве подростка 34-летнего местного жителя. Отмечается, что фигурант уже был судим, а на месте убийства девочки два года назад находили труп 32-летней официантки.

Преступника вскоре удалось разыскать, благодаря совпадению биоматериала, найденного на теле убитой. Следствие считает, что рецидивист намеренно завел девушку в лес, где ограбил, изнасиловал и убил. 

СК предъявил подозреваемому обвинение по трем уголовным статьям: «Разбой, совершенный с применением предмета, используемого в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего»,  «Насильственные действия сексуального характера, с применением насилия и с угрозой его применения к потерпевшей, соединенные с угрозой убийством, совершенные в отношении несовершеннолетней, «Убийство, сопряженное с разбоем, сопряженное с насильственными действиями сексуального характера».

Преступник уже не раз был судим в Дивногорске за угон автомобилей, кражи, убийства и насилие. Крайний раз он вышел на свободу 14 июля, всего за восемь дней до совершения этого жуткого преступления. 

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#изнасилование
#убийство
#суд
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