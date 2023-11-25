В Краснодаре бойцы ММА и полиция помогли избитой таксистке

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В Краснодаре пьяный пассажир избил девушку-таксистку, которая отказалась исполнить его требование о немедленной остановке.
Об этом таксистка я рассказала Telegram-каналу «Типичный Краснодар».
24 ноября женщина приняла заказ от семейной пары из Комсомольского района. Сначала всё было нормально, пассажир ехал молча, но потом внезапно схватил таксистку и потребовал остановить автомобиль. К тому же он попытался выгнать из салона свою жену, которая попросила водителя не останавливать машину.
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24 ноября женщина приняла заказ от семейной пары из Комсомольского района. Сначала всё было нормально, пассажир ехал молча, но потом внезапно схватил таксистку и потребовал остановить автомобиль. К тому же он попытался выгнать из салона свою жену, которая попросила водителя не останавливать машину.
«На просьбу жены продолжить путь, я поехала, за что получила удар в лицо. Дальше были угрозы. Мне пришлось выбежать с машины и молить о помощи. Хочу выразить благодарность всем таксистам, ребятам с ММА и сотрудникам полиции, оказавшим поддержку», —рассказала пострадавшая.Ранее сообщалось, что в Сургуте таксист, уроженец одной из среднеазиатских республик, привёз двух женщин по неправильному адресу, за что получил от них замечание. Когда он всё-таки доставил пассажирок туда, куда им требовалось, одну из них он выволок из салона машины за капюшон и бросил в снег.
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Мария Фирсова