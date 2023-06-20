В Краснодаре больного раком избили в больнице из-за замечания

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Kub Mash пишет, что в краснодарской больнице 55-летнего мужчину, который болен раком, жестоко избили из-за замечания
Telegram-канал Kub Mash пишет, что 18 июня в первом онкодиспансере пациент решил поговорить по телефону ночью. Громкая речь не понравилась 55-летнему россиянину. Он сделал мужчине замечание. В ответ пациент начал оскорблять онкобольного, а потом набросился на него с кулаками.
У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и рассечение лица. Сообщается, что медики сделали ему простую перевязку и не стали вызывать врача. Пострадавший планирует обратиться в полицию.
Ранее сообщалось, что мать подростка избили в магазине вейпов в Чувашии. Пострадавшая пришла к реализаторам разбираться, почему ее несовершеннолетнему сыну продали электронную сигарету, об этом пишет телеграмм-канал SHOT.
У мужчины диагностировали черепно-мозговую травму и рассечение лица. Сообщается, что медики сделали ему простую перевязку и не стали вызывать врача. Пострадавший планирует обратиться в полицию.
Мария Фирсова