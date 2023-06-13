В Краснодаре диверсант поджёг релейные шкафы жидкостью для розжига углей

Фото: istockphoto.com / Sergei Ramiltsev
В Краснодаре ищут диверсанта, который поджёг релейные шкафы жидкостью для розжига углей
В Краснодаре неизвестный поджёг релейные шкафы жидкостью для розжига углей, передаёт Telegram-канал SHOT.
Уточняется, что два горящих шкафа обнаружили в микрорайоне «Витаминкомбинат» Краснодара. По предварительным данным, неизвестный облил оборудование жидкостью и поджёг, после чего скрылся с места. Возгорание сразу потушили. Оборудование не пострадало, так как злоумышленник не смог вскрыть шкафы перед поджогом. На движение поездов случившееся никак не повлияло.
В данный момент сотрудники правоохранительных органов ищут диверсанта.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Уточняется, что два горящих шкафа обнаружили в микрорайоне «Витаминкомбинат» Краснодара. По предварительным данным, неизвестный облил оборудование жидкостью и поджёг, после чего скрылся с места. Возгорание сразу потушили. Оборудование не пострадало, так как злоумышленник не смог вскрыть шкафы перед поджогом. На движение поездов случившееся никак не повлияло.
Ранее «Радио 1» сообщало, что мужчина избил бабушку в лифте тюменской многоэтажки на глазах у ребёнка, однако местные жители встали на его сторону, житель Абхазии сделал из блоков сигарет второй бампер на свой автомобиль, чтобы провести их в Россию, а в Ленинградской области ранее судимого мужчину обвиняют в изнасиловании 9-летней дочери его сожительницы.
Яна Таёжная