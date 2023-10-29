В Краснодаре футболист ударил арбитра, который показал желтую карточку

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В Краснодаре футболист отправил главного арбитра в нокаут после того, как он показал ему желтую карточку.
Инцидент случился 28 октября во время матча любительской лиги Краснодара AFL между командами «Изумруд» и «Тлюстенхабль».
На кадрах видно, как один из футболистов сталкивается с другим, падает на поле от боли. Потом звучит свисток и арбитр показывает футболисту желтую карточку. Спортсмен считает такое решение несправедливым и бросается на судью с кулаками. После первого же удара арбитр падает на поле.
Матч завершили досрочно. Арбитру понадобилась помощь врачей, его удалось привести в чувства.
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На кадрах видно, как один из футболистов сталкивается с другим, падает на поле от боли. Потом звучит свисток и арбитр показывает футболисту желтую карточку. Спортсмен считает такое решение несправедливым и бросается на судью с кулаками. После первого же удара арбитр падает на поле.
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Мария Фирсова