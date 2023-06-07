В Краснодаре мужчина пытался похитить 4-летнюю девочку с детской площадки

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский
В Краснодаре соседи смогли предотвратить похищение ребенка с детской площадки
Telegram-канал «Западный обход Краснодар» сообщил, что на записи уличных камер видеонаблюдения видно, как неизвестный мужчина подошёл к 4-летней девочке, ожидающей мать возле подъезда. Мужчина посадил ребёнка к себе на колени и уговаривал пойти с ним в магазин.
Незнакомца заметили соседи, которые поспешили забрать девочки и передали её матери, которая зашла домой переодеться на несколько минут.
Полиция начала проверку.
Ранее сообщалось, что в Москве курьер пытался похитить из батутного центра трехлетнюю девочку. Взрослого посетителя задержали, сейчас организована проверка по факту происшествия. 50-летний мужчина работает курьером в Москве. Раньше он не был замечен в чем-то подозрительном.
Незнакомца заметили соседи, которые поспешили забрать девочки и передали её матери, которая зашла домой переодеться на несколько минут.
Ранее сообщалось, что в Москве курьер пытался похитить из батутного центра трехлетнюю девочку. Взрослого посетителя задержали, сейчас организована проверка по факту происшествия. 50-летний мужчина работает курьером в Москве. Раньше он не был замечен в чем-то подозрительном.
Мария Фирсова