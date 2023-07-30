В Краснодаре неизвестные избили полицейских и скрылись

Фото: Фотобанк Московской области
Пятеро мужчин отказались выполнять требования сотрудников ДПС, затем совершили нападение на правоохранителей, избили их и скрылись.
СУ СК РФ по Краснодарскому краю сообщает, что ЧП случилось на улице Тургенева 29 июля поздним вечером. Возле поста ГИБДД остановился ВАЗ, где находились водитель и четыре пассажира.
Мужчины не стали следовать указаниям сотрудников полиции, которые требовали убрать машину, перекрывшую дорогу. В ответ пятеро неизвестных напали на полицейских и избили их, затем скрылись.
Возбуждено уголовное дело, личности и местонахождение злоумышленников устанавливаются.
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Мужчины не стали следовать указаниям сотрудников полиции, которые требовали убрать машину, перекрывшую дорогу. В ответ пятеро неизвестных напали на полицейских и избили их, затем скрылись.
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Мария Фирсова