В Краснодаре пенсионерка искала киллера, чтобы убить участкового

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В Краснодаре 81-летняя местная жительница написала в интернете, что готова заплатить один миллион рублей за убийство участкового, сообщает Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, наемного убийцу женщина разыскивала больше месяца. Она отчаянно выспрашивала информацию у друзей и знакомых, и даже разместила объявление в интернете, заявив, что за убийство полицейского она готова заплатить один миллион рублей.
Видимо, ненависть застлала глаза пожилой женщине, и она совершенно забыла о мерах предосторожности, заявляя о подготовке убийства прямо и открыто. Так на нее и вышли коллеги участкового. Они нашли объявление пенсионерки, договорились с ней о встрече и взяли с поличным.
Женщине предъявлено обвинение по уголовной статье «Подготовка к убийству». Чем ей так не угодил участковый – предстоит выяснить следствию.
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Видимо, ненависть застлала глаза пожилой женщине, и она совершенно забыла о мерах предосторожности, заявляя о подготовке убийства прямо и открыто. Так на нее и вышли коллеги участкового. Они нашли объявление пенсионерки, договорились с ней о встрече и взяли с поличным.
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Евгения Парфентьева