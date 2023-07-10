В Краснодаре убит замначальника отдела по мобилизационной работе Ржицкий

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В Краснодаре во время утренней пробежки застрелен замначальника городского отдела по мобилизационной работе Станислав Ржицкий, который по некоторым данным также был командиром подводной лодки «Краснодар». Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
При этом уточняется, что Станислав Ржицкий был капитаном 2-го ранга и командиром подлодки «Краснодар». Ранее украинские СМИ заявляли, что именно он отдал приказ о запуске российских крылатых ракет «Калибр» по Украине.
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