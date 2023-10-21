В Краснодаре учитель математики напал на школьницу во время урока

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В Краснодаре произошёл громкий скандал в одной из городских гимназий.
Учитель математики набросился на ученицу 6-го класса. Девочка отказалась сдавать мобильный телефон после просьб педагога. Уточняется, что в школе запрещено пользоваться гаджетами во время урока.
В какой-то момент учитель накинулся на школьницу с оскорблениями, сообщает Telegram-канале «Типичный Краснодар».
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В какой-то момент учитель накинулся на школьницу с оскорблениями, сообщает Telegram-канале «Типичный Краснодар».
«Я сейчас тебе…», - говорит учитель.Школьники напомнили педагогу, что он напал на ребенка, в ответ он сказал:
«Это не ребенок, это идиот».В школе проводят служебное расследование. Родители учеников приглашены на беседу. Местная администрация пока не прокомментировала инцидент.
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Мария Фирсова