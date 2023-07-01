В Краснодаре в частном доме произошел пожар

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В частном доме в Краснодаре произошел пожар на площади 150 квадратных метров
Пресс-служба регионального главка МЧС сообщила, что в Краснодаре на кровле частного дома произошел пожар, передает РИА Новости. Открытое горение на площади 150 кв. метров ликвидировано.
Сообщается, что тушение пожара осложнялось плотной застройкой. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние здания.
Согласно данным ведомства, эвакуированных и пострадавших в результате пожара нет.
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Сообщается, что тушение пожара осложнялось плотной застройкой. Пожарным удалось предотвратить распространение огня на соседние здания.
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Екатерина Коршунова