В Краснодаре в одной из квартир нашли тела троих подростков

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В Краснодаре следователи возбудили уголовное дело по факту причинения смерти по неосторожности после гибели троих подростков. Об этом пишет «АиФ» со ссылкой на пресс-службу регионального управления СКР.
Тела подростков 17 и 16 лет были обнаружены в квартире на проспекте Чекистов. Подростков без сознания увидела родственница одного из подростков, она и сообщила в полицию.
Позднее сотрудники правоохранительных органов нашли тело ещё одного 16-летнего юноши.
Отмечается, что в ходе осмотра места происшествия специалисты изъяли предметы для приёма наркотиков.
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Диана Аванесян