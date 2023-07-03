В Краснодаре во время конфликта начали стрелять в полицейского

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Полицейский из Краснодара получил огнестрельное ранение после того, как вмешался в конфликт между двумя мужчинами. Об этом пишет пресс-служба ГУ МВД по региону.
Инцидент произошёл на Красноармейской улице в административном центре Краснодарского края.
По данным пресс-службы, полицейский в нерабочее время заметил конфликт между двумя пьяными мужчинами, один из которых угрожал выстрелить из охотничьего ружья.
Полицейский вмешался и попытался задержать злоумышленника, но в результате получил огнестрельное ранение. При этом не уточняется, в какую часть тела попала пуля.
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По данным пресс-службы, полицейский в нерабочее время заметил конфликт между двумя пьяными мужчинами, один из которых угрожал выстрелить из охотничьего ружья.
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Андрей Гаврилов