В Краснодаре женщина ногами избила пенсионерку, чтобы отомстить за сына

Фото: iStock/blinow61
Полиция начала проверку по факту избиения пенсионерки на детской площадке в Краснодаре. Об этом РИА Новости сообщили в УМВД по городу.
Ранее сообщалось, что на одной из детских площадок города произошёл инцидент. Женщина подошла к сидящей на лавочке 73-летней пенсионерке, повалила её на землю и начала избивать руками и ногами.
Полиции удалось установить, что женщина отправила двух сыновей на площадке и ушла домой. Старший сын вскоре прибежал домой и сообщил, что неизвестная женщина ударила его младшего брата. Мать выбежала на улицу и начала избивать пенсионерку, которая, по указанию свидетелей, избила её трёхлетнего сына.
В ведомстве подчеркнули, что в настоящее время проводится экспертиза по установлению степени причинённого вреда здоровью пожилой женщины и ребёнку.
Читайте также:
Неадекватный мигрант выстрелил из травмата в москвичку с шестилетней дочкой
Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск
В Саратове женщина избила 9-летнюю внучку, а затем угрожала ей расправой
Полиции удалось установить, что женщина отправила двух сыновей на площадке и ушла домой. Старший сын вскоре прибежал домой и сообщил, что неизвестная женщина ударила его младшего брата. Мать выбежала на улицу и начала избивать пенсионерку, которая, по указанию свидетелей, избила её трёхлетнего сына.
Читайте также:
Неадекватный мигрант выстрелил из травмата в москвичку с шестилетней дочкой
Организатора нападений на прохожих в Петербурге объявили в международный розыск
В Саратове женщина избила 9-летнюю внучку, а затем угрожала ей расправой
Анастасия Чинкова