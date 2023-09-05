В Краснодаре женщина утопила в ванной двухлетнюю дочь

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Жительницу Краснодара подозревают в убийстве двухлетней дочери, сообщили в Следственном комитете по региону.
По информации следствия, днем 5 сентября 35-летняя женщина набрала ванную, поместила туда свою двухлетнюю дочь и стала удерживать ее под водой, пока девочка не перестала подавать признаки жизни. Об убийстве она самостоятельно сообщила в экстренные службы.
Подозреваемую задержали и доставили к следователю, где она и находится в настоящий момент. На женщину возбудили уголовное дело за убийство.
В отношении подозреваемой также назначена психолого-психиатрическая экспертиза.
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Евгения Парфентьева