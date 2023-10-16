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В краснодарской школе на ученицу обрушилась штукатурка с потолка. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе администрации Краснодарского края.
Уточняется, что девочка получила незначительные травмы, и после осмотра врачей она была отправлена домой.
По информации от департамента образования, класс, в котором обрушилась штукатурка, закрыт, ученики переведены в другие кабинеты. В школе работают специалисты, которые разрабатывают план работ по восстановлению покрытия.
Ранее сообщалось, что в одной из школ Санкт-Петербурга дети во время перемены бросили своего одноклассника на парту, в результате чего он получил серьёзную травму позвоночника. Первоклассник был экстренно госпитализирован.
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По информации от департамента образования, класс, в котором обрушилась штукатурка, закрыт, ученики переведены в другие кабинеты. В школе работают специалисты, которые разрабатывают план работ по восстановлению покрытия.
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Анастасия Чинкова