В Краснодарском крае 12 детей госпитализировали после купания в Черном море

Фото: iStock/maxim4e4ek
В Туапсинском районе Краснодарского края 12 несовершеннолетних и взрослый отравились после купания в море в период запрета.
Инцидент произошел на базе отдыха «Парус», об этом сообщается в телеграмм-канале прокуратуры Кубани.
Подростки прибыли на базу в возрасте от 11 до 16 лет. Вместе с ними приехал спортивный наставник. Несмотря на то, что на побережье действовал запрет на роботу пляжей, мужчина и несовершеннолетние пошли купаться в море. Через некоторое время состояние 12 детей и тренера ухудшилось, им понадобилась медицинская помощь. В настоящее время несовершеннолетние находятся в больнице.
Напомним, запрет на работу пляжей был введен после штормов, в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой.
Читайте также:
В Набережных Челнах частный детский сад закрыли из-за вспышки кори
В Серове 3-летний ребёнок выпил растворитель в детском саду
В Свердловской области в оздоровительном лагере «Волна» отравились дети
Подростки прибыли на базу в возрасте от 11 до 16 лет. Вместе с ними приехал спортивный наставник. Несмотря на то, что на побережье действовал запрет на роботу пляжей, мужчина и несовершеннолетние пошли купаться в море. Через некоторое время состояние 12 детей и тренера ухудшилось, им понадобилась медицинская помощь. В настоящее время несовершеннолетние находятся в больнице.
Читайте также:
В Набережных Челнах частный детский сад закрыли из-за вспышки кори
В Серове 3-летний ребёнок выпил растворитель в детском саду
В Свердловской области в оздоровительном лагере «Волна» отравились дети
Анастасия Крестьянова