В Краснодарском крае бывший боец ЧВК «Вагнер» сбежал из ИВС

Мужчина должен был провести 10 суток ареста за мелкое хулиганство.
Сообщается, что год назад Адам попал за решётку по статье о наркотиках, но в 2023 году отправился на передовую в составе ЧВК «Вагнер». Вернувшись, он совершил мелкое хулиганство, за что и был отправлен под арест на 10 суток. Правоохранители ищут его в данный момент.
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Мария Фирсова