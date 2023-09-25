В Краснодарском крае два поезда задержали из-за диверсии на ж/д

Фото: iStock/Mikhail Strogalev
В Крымском районе Краснодарского края неизвестный подобрался к станции Крымская и поджег два релейных шкафа и один батарейный, в результате чего были задержаны электричка и пассажирский поезд. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, поджог произошел около шести утра 25 сентября. Сотрудники станции заметили пожар и оперативно его потушили. На месте происшествия обнаружили бутылку объемом 1,5 литра и банку из-под энергетика. В них был бензин, смешанный с маслом, которым и было облито оборудование.
В результате происшествия электричка, следовавшая из Адлера в Анапу, а также пассажирский поезд, ехавший из Санкт-Петербурга в Новороссийск были задержаны.
По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновника ищут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.
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В результате происшествия электричка, следовавшая из Адлера в Анапу, а также пассажирский поезд, ехавший из Санкт-Петербурга в Новороссийск были задержаны.
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Элина Позднякова