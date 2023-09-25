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В Краснодарском крае два поезда задержали из-за диверсии на ж/д

25 сентября 2023, 08:56
Фото: iStock/Mikhail Strogalev

Фото: iStock/Mikhail Strogalev

В Крымском районе Краснодарского края неизвестный подобрался к станции Крымская и поджег два релейных шкафа и один батарейный, в результате чего были задержаны электричка и пассажирский поезд. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, поджог произошел около шести утра 25 сентября. Сотрудники станции заметили пожар и оперативно его потушили. На месте происшествия обнаружили бутылку объемом 1,5 литра и банку из-под энергетика. В них был бензин, смешанный с маслом, которым и было облито оборудование.

В результате происшествия электричка, следовавшая из Адлера в Анапу, а также пассажирский поезд, ехавший из Санкт-Петербурга в Новороссийск были задержаны.


По данному факту возбуждено уголовное дело. Виновника ищут, ему грозит до 20 лет лишения свободы.

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#электричка
#поезд
#уголовное поджог
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В Турции найдена убитой российская феминистка Емельянова
В Турции найдена убитой российская активистка Анастасия Емельянова
25 сентября 2023, 07:05

Фото: iStock/gorodenkoff

В турецком городе Эрзурум найдена убитой активистка из России и автор канала «Феминистки поясняют» Анастасия Емельянова. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на подругу девушки.
Согласно сообщению, девушка перестала выходить на связь еще 20 сентября. Ее подруги рассказали, что пытались подать заявлению в полицию о пропаже подруги, однако принимать его отказались. Уже спустя сутки был найдет труп девушки.

По подозрению в убийстве Емельяновой задержан молодой её молодой человек. Выясняется причина преступления. При этом родственники девушки пытаются вернуть на родину тело.

Уточняется, что Анастасия Емельянова была антивоенной активисткой, также она вела канал «Феминистки объясняют», где публиковались ролики «об актуальных проблемах женщин в России и во всем мире».

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В ДТП под Нижним Новгородом пострадали 17 человек
25 сентября 2023, 05:20

Фото: iStock/maxim4e4ek

В Нижегородской области б​лиз деревни Шелокша произошла смертельная автоавария. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
В результате ДТП три человека погибли, еще семнадцать пострадали. В настоящее время девять из них госпитализированы.

Уточняется, что грузовик и маршрутная «Газель» столкнулись на трассе М-7. Предварительно, причиной автомобильного происшествия стал выезд фуры на встречную полосу. 

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#грузовик
#происшествия
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В Нигерии у офицера ВМС украли пенис
Vanguard: В Нигерии у офицера ВМС украли пенис
25 сентября 2023, 02:47

Фото: iStock/Serhej Calka

Офицер ВМС Нигерии обвинил молодого человека в том, что он похитил его половые органы. Об этом пишет Vanguard.
Инцидент случился на юго-востоке Нигерии в городе Калабар. Пострадавший находился на дежурстве у входа в казарму, когда к нему подошёл молодой человек по имени Сэмюэль. Офицер проводил его для проверки на пост службы безопасности.

Пока Сэмюэль отвечал на вопросы сотрудников службы безопасности, по телу офицера «пробежал шок», и он понял, что его пенис пропал.

По словам военнослужащего Азиза, офицер после этого позвал на помощь сослуживцев и вместе с ними избил Сэмюэля, требуя вернуть половой орган. Предполагаемый «похититель пенисов» при этом не отрицал причастности к случившемуся, но и не сказал, собирается ли вернуть украденное. Его дальнейшая судьба в настоящее время неизвестна.

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#инцидент
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В Новосибирске якутянка заявила в полицию о нападении на нее из-за внешности
25 сентября 2023, 02:12

Фото: iStock/Dzurag

Жительница Якутии заявила в полицию о нападении на нее в Новосибирске троих неизвестных. Об этом пишет Ngs.ru.
По словам женщины, в ночь на 23 сентября на неё напали из-за азиатской внешности. Нападавшими были мужчина, молодой человек и девушка, которые принялись оскорблять и избивать якутянку, а её знакомого — душить.

В настоящее время по факту нападения организована проверка, проинформировали в пресс-службе МВД.

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В Кривом Роге прогремели взрывы
25 сентября 2023, 01:24

Фото: iStock/RamonCast

В городе Кривой Рог Днепропетровской области раздались взрывы. Об этом сообщает телеканал «Общественное» в своем Телеграм-канале.
«В Кривом Роге прозвучали взрывы», — говорится в публикации.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#сво
#украина
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Во Флориде убили аллигатора, державшего в пасти тело человека
Во Флориде убили четырехметрового аллигатора с телом погибшей женщины в пасти
25 сентября 2023, 00:38

Фото: istockphoto/Wirestock

В американском штате Флорида был обнаружен четырехметровый аллигатор, у которого в пасти находился труп погибшей женщины. После обнаружения, животное было гуманно убито. Как сообщает CNN со ссылкой на очевидца, он заметил аллигатора с «человеческим торсом» в его пасти.
«Сотрудники полиции произвели гуманное уничтожение самца аллигатора, который был длиной 13 футов и 8,5 дюйма, и извлекли из него останки погибшего взрослого человека», — сообщили представители полиции.
Управление шерифа округа Пинеллас пока не раскрывает причины смерти 41-летней Сабрины Пекхэм, чьи останки были обнаружены в канале после уничтожения аллигатора.

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Shot: Во «Внуково» и «Домодедово» объявлен план «Ковер»
25 сентября 2023, 00:22

Фото: iStock/Aleksei Andreev

​В Москве план «Ковер» объявлен в аэропортах «Домодедово» и «Внуково». Об этом сообщает Телеграм-канал Shot.
По информации канала, четырнадцать рейсов задержаны, еще шесть — отменены.

План «Ковер» объявляется из-за обнаружения «неопознанного летающего объекта или нарушителя границы». Он подразумевает закрытие воздушного пространства для всех самолетов, кроме спасательных и военных.

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Сербская епархия сообщила о вооруженных людях в монастыре на севере Косова
24 сентября 2023, 23:40

Фото: iStock/BalkansCat

​На территорию православного монастыря Баньска на севере Косова вторглись вооруженные люди в масках, там раздались выстрелы. Об этом сообщается на сайте Рашско-Призренской епархии Сербской православной церкви.
В публикации говорится, что в монастырь вторглась группа вооруженных людей на бронированном автомобиле. Монастырская братия и паломники при это заперлись в корпусе.

«Вооруженные люди передвигаются по двору, время от времени слышны выстрелы», — говорится в публикации.

В епархии добавили, что недалеко от села Баньска один полицейский был убит, еще двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

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В Омске развод послужил причиной смерти троих человек
Омич убил брата жены и двух своих малолетних детей после ссоры из-за развода
24 сентября 2023, 21:08

Фото: iStock/sanchairat

Житель Омской области после ссоры из-за развода убил брата своей жены и двух своих малолетних детей. Об этом сообщили в пресс-службе областного СУСК.
Сообщается, что происшествие случилось во дворе одного из домов в поселке Любино Омской области. Причиной ссоры 36-летнего мужчины с женой стал их развод.

На месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Серпухове мужчина облил бензином и поджёг свою бывшую девушку. Она бросила 49-летнего гражданина Азербайджана. Преступник подкараулил её в 7 утра возле её дома, где они раньше вместе жили. Мужчина подошёл к ней, начал грубо с ней разговаривать, а потом достал бутылку с бензином. Поджёг бывшую возлюбленную зажигалкой и скрылся с места преступления.

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