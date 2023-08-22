В Краснодарском крае двое подростков утонули в реке Кубань

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Подростки не умели плавать и купались в непредназначенном для этого месте.
Трагедия произошла в станице Воронежская. Дети начали хвататься друг за друга, пытаясь выбраться из воды, а потом оба скрылись под водой. Тела мальчиков до сих пор не нашли.
Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Ранее тело 11-летней девочки обнаружено в Пенягинском пруду в Митино. Она находилась на водоеме без сопровождения взрослых. Несовершеннолетняя пришла на пруд совместно со своей подругой 2010 года рождения.
По предварительной информации, девочка купалась в пруду и в какой-то момент начала тонуть. Выбраться из воды самостоятельно малолетняя не смогла и ушла под воду. По факту гибели несовершеннолетней, инициировано проведение проверки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
По предварительной информации, девочка купалась в пруду и в какой-то момент начала тонуть. Выбраться из воды самостоятельно малолетняя не смогла и ушла под воду. По факту гибели несовершеннолетней, инициировано проведение проверки. Обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Мария Фирсова