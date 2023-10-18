В Краснодарском крае дядя хотел «заказать» племянника из-за спора о наследстве

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В Краснодарском крае дядя хотел заплатить убийце 25 тысяч рублей, чтобы тот избавился от его племянника, сообщает «Осторожно, новости».
Расправиться с племянником 62-летний житель города Абинск решился из-за спора о наследстве.
В июле пенсионер устал от нескончаемых перепалок и начал искать исполнителя для убийства 43-летнего работника Абинского электрометаллургического завода. За это дело дядя был готов заплатить 25 тысяч рублей.
Однако, найти убийцу мужчина не успел. О поиске киллера узнали правоохранители.
Краснодарца задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на организацию убийства».
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В июле пенсионер устал от нескончаемых перепалок и начал искать исполнителя для убийства 43-летнего работника Абинского электрометаллургического завода. За это дело дядя был готов заплатить 25 тысяч рублей.
Краснодарца задержали, на него возбудили уголовное дело по статье «Покушение на организацию убийства».
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Евгения Парфентьева