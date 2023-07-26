В Краснодарском крае горит склад винзавода

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В Краснодарском крае загорелся склад винзавода, сообщает МЧС по региону в своем Telegram-канале.
«Огнеборцы МЧС России локализовали пожар на складе винзавода в Краснодарском крае. Горит склад готовой продукции в Темрюкском районе. Площадь тушения составляет 900 квадратных метров», - прокомментировали ситуацию представители ведомства.
В МЧС отметили, что огонь очень быстро распространился по этажам здания из-за высокой горючести содержимого. В тушении пожара задействованы 65 специалистов и 17 единиц техники.
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