В Краснодарском крае град крупный град пробил крышу администрации

Фото: iStock/AlexandrIvasenko
В Краснодарском крае мощный град пробил крышу здания местной администрации, кадры публикует у себя Telegram-канал SHOT.
По информации СМИ, инцидент произошел в здании администрации Черниговского сельского поселения на Кубани.
Природное явление обладало такой силой, что в одном из кабинетов здания рухнул потолок.
Град коснулся и имущества простых людей – местных жителей повыбивало стекла в автомобилях.
К счастью, никто не пострадал.
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Природное явление обладало такой силой, что в одном из кабинетов здания рухнул потолок.
К счастью, никто не пострадал.
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Евгения Парфентьева