В Краснодарском крае киллеру заказали местного прокурора

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Киллера для прокурора разыскивал арестованный в СИЗО. Убийство смогли предотвратить.
По данным следствия, летом 2023 заключенный прямо в камере СИЗО в Самарской области искал убийцу для прокурора Брюховецкого района Краснодарского края Петра Горбаня. Сам заключённый сидел в камере как фигурант двух уголовных дел. Первое: о незаконном хранении оружия. Второе: о причинении лёгких телесных повреждений.
В камере мужчина обратился к соседу. Он нарисовал ему схему дома, где живёт прокурор, передал сведения о его автомобиле и попросил помощи в поиске исполнителя заказа. За убийство мужчина обещал заплатить 2 млн рублей. Следователи узнали об этом.
Baza пишет, что 4 октября на мужчину возбудили новое уголовное дело. И на этот раз о покушении на заказное убийство. В 2020 году заключённый заявлял в краснодарских СМИ, что дела против него возбудили незаконно, и жаловался на полицейский беспредел.
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В камере мужчина обратился к соседу. Он нарисовал ему схему дома, где живёт прокурор, передал сведения о его автомобиле и попросил помощи в поиске исполнителя заказа. За убийство мужчина обещал заплатить 2 млн рублей. Следователи узнали об этом.
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Мария Фирсова