В Краснодарском крае на пляже мужчина из ревности чуть не зарезал девушку

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Мужчина напал с ножом на девушку и 15 раз ударил её ножом из ревности.
Baza пишет, что ЧП случилось в посёлке Сосновый Туапскинского района на пляже пансионата МВД.
25-летний бывший спасатель, раньше работавший на данном пляже, напал на 35-летнюю знакомую и нанёс ей ножевые ранения. Пострадавшая выжила. Медики оценивают её состояние как тяжёлое.
Сообщается, что мужчина попытался сбежать, но спустя 15 минут его задержали росгвардейцы.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина выбросил сожительницу из окна третьего этажа. Отмечается, что происшествие произошло в ночь на субботу, 26 августа. Пострадавшая была госпитализирована со множественными травмами. На данный момент женщина находится в тяжелом состоянии.
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25-летний бывший спасатель, раньше работавший на данном пляже, напал на 35-летнюю знакомую и нанёс ей ножевые ранения. Пострадавшая выжила. Медики оценивают её состояние как тяжёлое.
Ранее в Санкт-Петербурге мужчина выбросил сожительницу из окна третьего этажа. Отмечается, что происшествие произошло в ночь на субботу, 26 августа. Пострадавшая была госпитализирована со множественными травмами. На данный момент женщина находится в тяжелом состоянии.
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Мария Фирсова