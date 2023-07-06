В Краснодарском крае нашли обломки беспилотника

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В Ейском районе жители обнаружили обломки, которые, предположительно, принадлежат беспилотному летательному аппарату. Никаких разрушений поблизости не зафиксировано. Об этом говорится в Telegram-канале оперативного штаба региона.
«На номер ЕДДС Ейского района поступила информация об обнаружении в поле обломков, предположительно, БПЛА. Пострадавших и разрушений инфраструктуры нет», - говорится в сообщении.
Уточняется, что на участке опасной находки уже работают все экстренные и оперативные службы региона, а также полиция. Место оцеплено. Подчеркивается, что никакой опасности для местных жителей нет.
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