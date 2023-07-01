В Краснодарском крае перевернувшаяся фура засыпала трассу «Дон» нектаринами

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На трассе «Дон» перевернулась фура с нектаринами и заблокировала проезд
На трассе «Дон» перевернулся большегрузный автомобиль, перевозивший нектарины. Одну из полос для движения перекрыли. Об сообщает Telegram-канал ГУ МВД по Краснодарскому краю.
Авария случилась в районе города Горячий Ключ.
У грузовика лопнуло колесо, и 51-летний водитель не справился с управлением. Тягач Scania с полуприцепом опрокинулся на левый бок и смял разделительный отбойник трассы.
Никто не пострадал.
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Мария Фирсова