В Краснодарском крае в аварии погибли двое взрослых и двое детей

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Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на 101-м км трассы Славянск-на-Кубани – Темрюк.
Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону. По предварительной версии, водитель автомобиля Volkswagen пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную обочину, затем наехал на дорожное ограждение. После этого столкнулся с грузовиком Howo, который первозил песок.
В Volkswagen от полученных травм скончались подростки 11 и 13 лет, а также двое взрослых. Ещё одного ребёнка 10 лет госпитализировали.
Правоохранители начали проверку произошедшего.
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Мария Фирсова