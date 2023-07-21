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В Краснодарском крае в аварии погибли двое взрослых и двое детей

21 июля 2023, 18:28

Фото:istockphoto/Sergey Pakulin

Четыре человека погибли в ДТП с грузовиком на 101-м км трассы Славянск-на-Кубани – Темрюк.
Об этом сообщили в Главном управлении МВД России по региону. По предварительной версии, водитель автомобиля Volkswagen пересек сплошную линию разметки и выехал на встречную обочину, затем наехал на дорожное ограждение. После этого столкнулся с грузовиком Howo, который первозил песок.

В Volkswagen от полученных травм скончались подростки 11 и 13 лет, а также двое взрослых. Ещё одного ребёнка 10 лет госпитализировали.


Правоохранители начали проверку произошедшего.

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#Краснодарский край
#ДТП
#авария
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В Светлограде школьница обхитрила педофила и смогла убежать от него
21 июля 2023, 18:47

Фото:istockphoto/juriskraulis

В Ставропольском крае мужчина похитил ученицу третьего класса, но девочка смогла убежать.
РЕН ТВ пишет, что свою жертву 35-летний мужчина увидел на Ярмарочной улице в Светлограде. Он схватил девочку и вместе с ней пошёл к заброшенному зданию, чтобы надругаться над ребёнком. 
 
Девочка обхитрила похитителя и сбежала домой. Там третьеклассница сообщила обо всём родителям, которые обратились в полицию.
Правоохранители возбудили уголовное дело и оперативно нашли подозреваемого. Он уже сознался в содеянном.
 
Мужчина уже привлекался к ответственности за мелкое взяточничество и изнасилование.

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#Светлоград
#педофил
#школьница
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Стрелков просит не отправлять его в СИЗО
Игорь Стрелков попросил не отправлять его в СИЗО
21 июля 2023, 18:31

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Задержанный по статье «Экстремизм» публицист Игорь Стрелков попросил не отправлять его в СИЗО, сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
«У меня стенокардиявторой степени, постоянно принимаю препараты. Мне бы хотелось получить меру пресечения в качестве домашнего ареста», - прокомментировал ситуацию Стрелков.

Общественный деятель напомнил, что приговорён к пожизненному заключению Гаагским судом. Последние девять лет он проживает в Москве и никогда не скрывался от правоохранительных органов.

С аналогичной просьбой к суду обратился и адвокат Стрелкова Алиев, заявив, что скрываться задержанному негде, а уехать за границу у него просто нет возможности. 

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#Стрелков
#Алиев
#СИЗО
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Следствие объяснило, почему Стрелкова необходимо арестовать
Следствие просит арестовать Стрелкова до 18 сентября
21 июля 2023, 18:17

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Российского публициста Игоря Стрелкова просят арестовать до 18 сентября, сообщает Telegram-канал Baza.
Следствие утверждает, что Стрелков «обладает навыками конспирации и противодействия», именно поэтому он должен быть арестован. Отмечается, что ранее публицист работал в ФСБ.

Напомним, Игоря Стрелкова задержали 18 июля. Предварительно, причиной стало заявление бывшего сотрудника ЧВК «Вагнер». Стрелкову предъявлено объявление по уголовной статье «Экстремизм».

Ранее стало известно, что Стрелкова доставили в Мещанский суд города Москвы. Сообщается, что задержанный допускал провокационные высказывания в отношении российской власти и критиковал руководство страны.

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#Стрелков
#Следствие
#Экстремизм
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В Москве скелет человека заливал соседей снизу
21 июля 2023, 18:04

Фото:istockphoto/AndreyPopov

Жители московской многоэтажки обратились с жалобами на то, что их заливают соседи.
РЕН ТВ пишет, что жалоба от жителей многоэтажки по улице 3-я Новоостанкинская поступила 20 июля. По их словам, сосед сверху их заливает. Квартиру вскрыли и обнаружили там человеческое тело, которое уже превратилось в скелет.
 
Выяснилось, что это скелет женщины 1958 года рождения. По словам источника, дверь в квартиру была закрыта изнутри, и признаков насильственной смерти не обнаружили.
 
Правоохранители начали проверку.

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#скелет
#Москва
#соседи
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В городе Аксай Ростовской области горит склад
Склад с макулатурой горит в Аксае под Ростовом на площади 2 тысячи кв. м.
21 июля 2023, 18:00

Фото: iStock/sarawutk

В городе Аксай Ростовской области горит склад, площадь пожара около 2000 кв.м, сообщает МЧС России.
Причина пожара в настоящее время не установлена. 

На место происшествия прибыли экстренные службы. Местные жители сообщают о сильных хлопках. Информации о пострадавших в настоящее время нет. Для ликвидации возгорании прибыли 15 машин и более 50 пожарных. 

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#пожар
#Аксай
#Ростовская область
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В Воронеже выясняют, зачем пара занялась сексом на военном памятнике
СК: В Воронеже проводят проверку после видео с сексом на «Памятнике Славы»
21 июля 2023, 17:53

Фото: iStock/Nastco

Сегодня в социальных сетях города Воронеж распространилось видео, на котором молодая пара занимается сексом прямо на «Памятнике Славы», сообщили в Следственном комитете по региону.
Воронежский «Памятник Славы» - это мемориальный комплекс, построенный на братской могиле. В ней захоронены более десяти тысяч воинов, погибших во время Второй мировой войны.  

Дело о шокирующем инциденте взяла на контроль прокуратура Воронежской области. Сперва сотрудники ведомства внимательно отсмотрят камеры внешнего видеонаблюдения, затем – опросят очевидцев происшествия. По итогам проверки будет принято решение о мере пресечения.  

Пара на видео пока не установлена.  

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#Воронеж
#Памятник Славы
#Секс
#Прокуратура
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Друзья погибшей в Махачкале девушки надеются, что косметолога накажут после неудачной операции на ягодицах
21 июля 2023, 17:47

Фото: iStock/zoka74

Близкий друг Мукминат Шабасовой из Махачкалы, которая умерла во время операции по увеличению ягодиц на дому, заявил, что подруги долго отговаривали девушку идти к этому косметологу. Об этом пишет «Газета.Ru».
«Ума, косметолог, которая должна была провести операцию, только недавно получила сертификат. Все девочки были возмущены тем, что она работает очень плохо», — цитирует близкого друга погибшей «Газета.Ru».

Отмечается, что погибшая пошла на процедуру к этому косметологу из-за того, что она была подругой Шабасовой.

Близкий друг Шабасовой дополнил, что за 3 дня до операции у девушки поднялась температура и не спадала ниже 38 градусов. Однако несмотря на плохое самочувствие и предупреждения подруг, она все равно отправилась на операцию. 

 Друг Шабасовой выразил надежду на то, что ​косметолог понесет наказание за совершенное преступление.

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#Махачкала
#косметолог
#происшествия
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Прокурор потребовал приговорить Сачкова к 18 годам колонии за госизмену
21 июля 2023, 15:28

Фото: iStock/Elena Horrmann

Прокурор в суде попросил приговорить основателя Group-IB Илью Сачкова к 18 годам лишения свободы за госизмену. Об этом сообщил его адвокат Сергей Афанасьев, передаёт РИА Новости.
«Обвинение в прениях попросило приговорить Сачкова к 18 годам колонии. Мы настаиваем на оправдании», - рассказал Афанасьев.
Он также добавил, что суд огласит приговор 26 июля.

Напомним, в сентябре 2021 года основателя компании Group-IB Илью Сачкова арестован в Москве на два месяца по подозрению в государственной измене. В марте текущего года ФСБ завершила расследование дела. Сам бизнесмен до последнего отрицал все обвинения в шпионаже и передаче данных.

По этой статье ему грозит от 12 до 20 лет. Материалы дела засекречены.

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#Госизмена
#суд
#наказание
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Полковник Баранец: псевдоминистр обороны Гиркин заслуживает полежать на тюремных нарах
Военный обозреватель Баранец объяснил, за что задержали Игоря Стрелкова
21 июля 2023, 14:18

Фото: РИА Новости/Кирилл Каллиников

В Москве задержали бывшего главу ополченцев ДНР Игоря Стрелкова (Гиркина). Информацию об этом опубликовала супруга военного в его телеграм-канале.
Российские СМИ отмечают, что Стрелкову предъявили обвинение по статье «Экстремизм», сейчас проводится обыск в его квартире. Военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в беседе с «Радио 1» назвал причины, по которым задержали Стрелкова.

По словам военного эксперта, Игорь Стрелков неоднократно оскорблял действующую власть России и критиковал ход специальной военной операции. Это всё послужило основой для формирования уголовного дела, уверен Виктор Баранец.
«Он очень смело переходил ту красную ленту, которая очень близко похожа на экстремистские заявления. Он давал оскорбительную оценку высшему политическому и военному руководству, он говорил, что армия воюет не так, что всё делается не так. Но кроме этого он делал грубые и оскорбительные выводы и в адрес конкретных лиц, и в адрес всех вооружённых сил. Мне кажется, что он просто доигрался, его давно надо было присмирить <…> В целом Гиркин заслужил, чтобы на его руках были наручники. Этот псевндоминистр обороны заслуживает того, чтобы полежать на тюремных нарах», — подчеркнул Виктор Баранец.
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#Виктор Баранец
#экстремизм
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