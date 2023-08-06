В Краснодарском крае в ДТП погибли четыре человека

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Четыре человека погибли, трое пострадали в ДТП с четырьмя легковыми автомобилями. Об этом сообщили в пресс-службе краевого ГУМВД.
Отмечается, что ЧП произошло на 16-м километре трассы «Тамань-Веселовка» в Темрюкском районе. В ведомстве сообщили, что в двух автомобилях скончались водители и пассажиры, в двух других машинах трое человек пострадали.
Напомним, ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля «Шкода» в районе Кронштадтского бульвара. По словам очевидцев, за рулем был молодой парень. Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда он попал под автомобиль.
Водителя белой Skoda Yeti, который сбил 7-летнего ребенка на Кронштадтском бульваре в Москве, задержали. Отмечается, что на водителя автомобиля завели уголовное дело. Ему грозит до двенадцати лет тюремного заключения.
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Напомним, ранее в Москве произошла авария с участием автомобиля «Шкода» в районе Кронштадтского бульвара. По словам очевидцев, за рулем был молодой парень. Ребенок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора, когда он попал под автомобиль.
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Екатерина Коршунова