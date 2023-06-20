В Краснодарском крае в результате ДТП погибли три человека

Фото: Фотобанк Московской области
В результате ДТП на кубанской трассе погибли три человека, еще двое госпитализированы — ГУ МВД по Краснодарскому краю
В Краснодарском крае на дороге столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего три человека погибли, еще два госпитализированы и находятся в тяжелом состоянии. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального ГУ МВД.
Авария случилась на автодороге «Крымск — Славянск-на-Кубани» в понедельник, 19 июня, вечером. Hyundai Accent выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 49-летний мужчина.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в центре Москвы произошел пожар в жилом доме. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Авария случилась на автодороге «Крымск — Славянск-на-Кубани» в понедельник, 19 июня, вечером. Hyundai Accent выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль «Лада Приора», за рулем которого находился 49-летний мужчина.
«В результате аварии оба водителя и 50-летняя пассажир отечественного автомобиля погибли на месте. Две женщины-пассажира «Лада Приора» в тяжелом состоянии госпитализированы. Проводится проверка», — цитирует агентство сообщение ведомства.
Ранее «Радио 1» сообщало, что в центре Москвы произошел пожар в жилом доме. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
Диана Аванесян