В Краснодарском крае выросло число жертв массовой аварии

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Число погибших в аварии с четырьмя иномарками на Кубани выросло до 5.
Пресс-служба краевого ГУМВД сообщает, что в больнице скончался пассажир одной из машин.
ДТП случилось вечером 6 августа на 16 км дороги Тамань-Веселовка в Темрюкском районе. Chery Amulet выехал на соседнюю полосу, где произошло столкновение с Hyundai Elantra, Toyota RAV4 и Hyundai Solaris.
В аварии погибли водитель и пассажир Chery, водитель и пассажир Hyundai Elantra.Травмы получили трое: среди них 16-летняя девушка. В данный момент она в реанимации.
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«Количество жертв массовой аварии в Темрюкском районе увеличилось до пяти человек. В больнице скончался пассажир Hyundai Elantra», - сказано в сообщении.
В аварии погибли водитель и пассажир Chery, водитель и пассажир Hyundai Elantra.Травмы получили трое: среди них 16-летняя девушка. В данный момент она в реанимации.
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Мария Фирсова