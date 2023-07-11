В Краснодарском крае задержан подозреваемый в убийстве Ржицкого

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В Краснодарском крае задержан мужчина, который подозревается в убийстве заместителя начальника городского отдела по мобилизационной работе администрации Краснодара Станислава Ржицкого. Об этом сообщает Следственный комитет России.
«В Краснодарском крае следователями СК России совместно с сотрудниками МВД и ФСБ России задержан мужчина 1959 года рождения», - говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что следователи сейчас проверяют задержанного на предмет причастности к совершению убийства Ржицкого.
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Элина Позднякова