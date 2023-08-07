В Краснодарском крае женщина заказала убийство любовницы мужа

Фото: iStock/vmargineanu
В Краснодарском крае женщина заказала убийство любовницы своего мужа, также в «заказ» попал и супруг соперницы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Тогда обманутая мужем приступила к поиску киллера. Однако она наткнулась на подставного убийцу. Все дальнейшие действия проходили под контролем полиции. Женщина была задержана во время оперативного эксперимента. Возбуждено уголовное дело о подготовке к убийству двух и более человек.
Читайте также:
В Екатеринбурге подросток зарезал 17-летнюю подругу из-за ревности
В Белгородской области возбудили дело после убийства 15-летней школьницы
Двое мужчин до смерти избили, а затем закопали подругу во время застолья
Элина Позднякова