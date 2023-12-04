В краснодарском центре для нелегальных мигрантов скончался гражданин США

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Гражданин США Эрнест Гарри Митчелл, который находился в центре временного содержания иностранных граждан в Краснодарском крае, погиб. Об этом сообщает «Ъ».
Отмечается, что суд в Сочи постановил выслать американца из РФ из-за нарушения правил въезда в страну. Центральный районный суд Сочи также назначил гражданину США Митчеллу наказание в виде штрафа, который составлял 3 тысячи рублей.
Сам Митчелл при этом признал свою вину в совершении административного правонарушения, однако спустя некоторое время был обнаружен мертвым. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии на пустыре нашли расчлененный труп женщины без головы и кистей. Опознать потерпевшую пока не удалось.
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Сам Митчелл при этом признал свою вину в совершении административного правонарушения, однако спустя некоторое время был обнаружен мертвым. На данный момент сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.
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Екатерина Коршунова