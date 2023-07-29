В Красногорске 29 человек госпитализировали с отравлением после еды в столовой

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Пресс-служба прокуратуры Московской области сообщила о том, что в Красногорске госпитализировали почти тридцать сотрудников предприятия с отравлением.
Отмечается, что все обратившиеся за медпомощью почувствовали недомогание после приема пищи в рабочей столовой.
Напомним, ранее в Подмосковье на территории предприятия «Союзснаб» в Красногорске, предположительно, случилось массовое отравление. Большинство отравившихся госпитализированы. Роспотребнадзором проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Прокуратура Московской области в своем телеграм-канале сообщила, что поставщик продукции, которая вызвала массовое отравление в Красногорске, установлен.
Отмечается, что проводится проверка из-за массового обращения в медицинское учреждение пациентов с признаками отравления. В ходе проверки планируется оценить действия лиц, которые ответственны за организацию питания. По ее итогам могут быть приняты соответствующие меры.
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Напомним, ранее в Подмосковье на территории предприятия «Союзснаб» в Красногорске, предположительно, случилось массовое отравление. Большинство отравившихся госпитализированы. Роспотребнадзором проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. Прокуратура Московской области в своем телеграм-канале сообщила, что поставщик продукции, которая вызвала массовое отравление в Красногорске, установлен.
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Екатерина Коршунова