В Красногорске 37 человек отравились на предприятии «Союзснаб»

Фото: iStock/sudok1
В Подмосковье на территории предприятия «Союзснаб» в Красногорске, предположительно, случилось массовое отравление.
37 человек ощутили недомогание после приёма пищи, пишет Telegram-канале 112. Большинство отравившихся госпитализированы.
Роспотребнадзором проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. В данный момент официальная информация о происшествии на подмосковном предприятии не сообщается. Неизвестно, что стало причиной отравления 37 человек.
Ранее в Тамбове едой из суши-бара «Суши Даром» отравились 17 человек, среди которых также оказалось четыре ребенка. Дети сейчас госпитализированы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Читайте также:
В Тамбове 17 человек, в том числе четыре ребенка, отравились едой из суши-бара
Роспотребнадзор: В Москве закрыт ресторан «Моремания» из-за отравления посетителя
В Свердловской области в оздоровительном лагере «Волна» отравились дети
Роспотребнадзором проводит комплекс противоэпидемических мероприятий. В данный момент официальная информация о происшествии на подмосковном предприятии не сообщается. Неизвестно, что стало причиной отравления 37 человек.
Читайте также:
В Тамбове 17 человек, в том числе четыре ребенка, отравились едой из суши-бара
Роспотребнадзор: В Москве закрыт ресторан «Моремания» из-за отравления посетителя
В Свердловской области в оздоровительном лагере «Волна» отравились дети
Мария Фирсова